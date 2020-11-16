Москва, 16 ноября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. К концу 2020 года размер средней заработной платы учителей в Москве превысит 117 тыс. рублей. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании комиссии по образованию Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По его словам, зарплату городских педагогов удалось оставить на прежнем уровне, несмотря на экономические трудности, связанные с распространением коронавируса. При этом на 2021 год предусмотрена индексация оплаты труда педагогических работников на 3,7%.

«В 2020 году, несмотря на снижение прогноза доходов от трудовой деятельности по городу, уровень заработных плат педагогических работников сохранен, и среднемесячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная зарплата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей», — заявил Молотков.