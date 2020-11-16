Москва, 16 ноября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Госдума на заседании 17 ноября в первом чтении обсудит два законопроекта о распространении реновации на всю Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Снос дома по программе «Реновация»

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.

Еще один законопроект внесли парламентарии фракции «Справедливой России» во главе с Галиной Хованской.

На обсуждение вопросов приглашен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас программа реновации действует в Москве.