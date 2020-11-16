Мурманск, 16 ноября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Мурманской области к аппаратам ИВЛ подключены 15% пациентов с COVID-19. Об этом на заседании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

«Показатель выздоровлений у нас по-прежнему стабильный. 82,4% вылечились, на прошлой неделе мы развернули 77 коек. Общий коечный фонд составляет 1 346 коек, из них 705 с кислородом, 126 с ИВЛ», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за минувшие сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 259 человек. На лечении находятся 4033 человека.