Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидается сильный снег. В связи с непогодой на Дону объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM После снегопада

Так, до конца суток 16 ноября, а также в течение дня 17 ноября по северу и востоку Ростовской области ожидается сильный снег. Автомобилистам следует быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.

ИА REGNUM напоминает, что снегопад, накрывший северные районы Ростовской области, на движение транспорта пока не повлиял. Закрытых трасс на Дону в настоящее время нет.