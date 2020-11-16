Москва, 16 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Прогноз Центрального банка РФ о том, что по итогам 2020 года в России инфляция составит 3,9−4,2%, выглядит слишком заниженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила экономист Елена Ведута.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Я думаю, что это слишком заниженный прогноз. Потому что мы наблюдаем, как цены продолжают расти значительно быстрее. Есть самые важные для нас потребительские товары — молоко, мясо, овощи. И мы, обычные граждане, прекрасно видим, что цены меняются значительно быстрее, чем в 2019 году, — сказала она. — Я вообще считаю, что мы вступим в инфляционную стадию развития. То есть инфляция будет все сильнее усиливаться в нашей стране. Соответственно, уровень жизни будет опускаться вниз. И потом встанет вопрос о мобилизационной модели экономики. Он неизбежно встанет».

Как полагает Ведута, ситуация будет непростая и РФ придется переходить к мобилизационной модели экономики.

«А ее предвестником является запуск инфляции. Причем она будет очень серьезная», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что прогноз Центрального банка РФ о том, что инфляция в России по итогам 2020 года составит только 3,9−4,2%, выглядит слишком оптимистично.