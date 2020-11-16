Белгород, 16 ноября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Двух человек спасли от пожара очевидцы во дворе дома по улице Губкина в Белгороде. Неравнодушные прохожие поймали прыгнувшую со второго этажа женщину и сами вынесли из квартиры неходячего мужчину, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

31.mchs.gov.ru Пожарная машина. Губкин

Квартира в многоэтажном доме загорелась 14 ноября, пожилая хозяйка звала на помощь с балкона. Случайный прохожий, Артём Шаталов, бросился в подъезд, но не смог попасть в квартиру — дверь в тамбур была заперта, а ручка до красна раскалилась. Очевидец Наталья Ильгова вызвала спасателей. Под балконов собрались восемь неравнодушных белгородцев, кто-то принёс одеяло. Люди уговорили пенсионерку выпрыгнуть с балкона и поймали её. Женщина рассказала, что в горящей квартире остался её неходячий супруг. Добровольцы пытались справиться с огнём в подъезде огнетушителями, однако им это не удалось. Кто-то предложил подогнать к балкону грузовую «Газель», припаркованную неподалёку. Водитель Павел Пушкарёв и его напарник Алексей Трофимов подъехали максимально близко к окну. Ещё один из очевидцев, Руслан Ивченко, снял верхнюю одежду, взобрался на автомобиль и через окно балкона проник в квартиру.

«Сквозь чёрные клубы ничего не возможно было рассмотреть. Кто-то из очевидцев передал Руслану смоченную водой тряпку. Он смог приложил её к лицу, опустился на пол и стал ползком пробираться в квартиру, ощупывая пространство перед собой. В какой-то момент ему удалось нащупать руку человека — он стал понемногу подтягивать к себе пострадавшего, и вскоре мужчину удалось вызволить из задымленной комнаты», — рассказали подробности в МЧС.

Руслан Джуранбаев помог поднять пенсионера, вместе они передали мужчину другим добровольцам на крышу автомобиля. В этот момент к дому смогли подъехать пожарные, из подъезда эвакуировали 10 человек и полностью ликвидировали возгорание в течение 13 минут.

«Они не считают себя героями, но их поступок поражает смелостью, мужеством и готовностью не задумываясь прийти на помощь попавшим в беду. Участниками этой истории стали случайные прохожие, но их сплоченность перед лицом опасности заставила говорить об этом случае не только жителей области, но и всей страны. Вся операция по спасению людей до приезда экстренных служб заняла около шести минут. После её завершения очевидцы-герои, убедившись, что пострадавшие переданы медикам, разошлись по домам, не ища похвалы и наград», — отметили героизм местных жителей в региональном МЧС.

Несмотря на помощь, мужчина 1942 года рождения впоследствии скончался. За проявленное мужество, храбрость и решительность действий в сложной обстановке участников спасательной операции пообещали наградить.