Москва, 16 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. В Москве завершили щитовую проходку тоннеля вспомогательной ветки метрополитена. Об этом сообщили 16 ноября в Стройкомплексе столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннель метро

Тоннель соединил две строящиеся линии метро — Большую кольцевую и Коммунарскую. По вспомогательной ветке будут перегонять поезда.

Проходку тоннеля вёл шестиметровый щит «Полина». Работы велись в сложных геологических условиях — в смешанных грунтовых массивах и плотной городской застройке, под инженерными коммуникациями.