Киев, 16 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича, которое ранее принял Печерский районный суд Киева.

notrussia Виктор Янукович

Об этом 16 ноября сообщает «Громадське», отмечая, что такое решение судьи приняли на сегодняшнем заседании.

Как пояснил один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко, решение отменено из-за многочисленных процессуальных нарушений и неподтвержденности подозрения.

Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении Януковича на Украине открыто порядка 10 уголовных производств, по большинству из которых еще продолжается расследование или идут судебные тяжбы.

Один из главных вердиктов — Януковича признали виновным в государственной измене и приговорили к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.