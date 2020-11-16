Ярославль, 16 ноября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Министерство культуры России проведёт ремонт Ансамбля Толгского монастыря в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Толгский монастырь в Ярославле

Всего министерство разместило 4 новых закупки на общую сумму 65,5 млн рублей. На эти средства будут проведены «противоаварийные реставрационные работы» на колокольне, Западной воротной башне, в просфорной (настоятельский корпус). Также планируется отреставрировать святые ворота с церковью Николая Чудотворца, корпус Никольский, северной и южной башнях святых ворот. Все эти здания были построены в XVII—XVIII веках.

В этом году на реставрацию Толгского монастыря из федерального бюджета уже выделялось 68 млн рублей — торги на эти средства прошли в июне. Толгский женский монастырь является действующим.