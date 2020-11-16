Камешково, Владимирская область, 16 ноября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Во Владимирской области в Камешковском районе на станции Новки-1 днём 16 ноября произошла железнодорожная авария. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

С рельсов сошёл состав грузового поезда. Спасатели получили сигнал в 14:42.

На месте работают сотрудники МЧС и других экстренных служб. Информации о пострадавших нет.