Москва, 16 ноября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Трамписты готовы раскачивать лодку, выступая против собственного истеблишмента Республиканской партии США. Об этом 16 ноября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал борьбу действующего президента США Дональда Трампа и его соперника, демократа Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Выиграть эту битву у Трампа и его сторонников нет никаких шансов, но те, кто думает, будто их выступления останутся без последствий, глубоко ошибаются, — написал Кагарлицкий. — И последствия станут даже более значительными, чем от выступлений левых и Black Lives Matter. Потому что и левые, и BLM готовы были, несмотря на все свои радикальные заявления, подчиниться контролю и работать на повестку партийной верхушки Демократической партии (что подтвердила капитуляция Берни Сандерса, происходившая всякий раз, когда надо было выбирать между повесткой либеральных элит и своей собственной). А вот трамписты, напротив, готовы раскачивать лодку, идя против собственного партийного истеблишмента».

Такая политическая «безответственность», как пояснил Кагарлицкий, в очередной раз становится симптомом более значительного процесса.

«Дональд Трамп и его сторонники совершенно неадекватно отражают кризис политических институтов и экономической системы США, но по факту они всё же отражают эти явления — как в кривом зеркале. И кризис при администрации Байдена, стремящейся игнорировать подобные процессы, не только не будет преодолен, а усугубится», — считает социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что трамписты действуют как новая, третья партия.