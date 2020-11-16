Курган, 16 ноября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Курганцы, переболевшие COVID-19 в тяжёлой форме, с 17 ноября будут проходить реабилитацию в санатории «Лесники». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

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Санаторий специализируется на лечении заболеваний бронхо-легочной системы. Отделение реабилитации рассчитано на 80 коек.

«Для каждого пациента, который будет направлен для медицинской реабилитации после пневмонии, будет составлена индивидуальная программа, подобраны методики. Эти условия и чистый воздух соснового бора, который окружает санаторий, позволят в кратчайшие сроки восстановиться и вернуться к нормальному образу жизни», — отметила и.о. директора регионального департамента здравоохранения Елена Островских.

За направлением на реабилитацию в санаторий «Лесники» необходимо обращаться к участковому терапевту, подчеркнули в штабе.