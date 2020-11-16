Москва, 16 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа фактически действуют как отдельная партия. Об этом 16 ноября в своем телеграмм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон

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»Трамп в своём «Твиттере» продолжает настаивать, что победил именно он, — написал Кагарлицкий. — Парадоксальным образом, этим он раскалывает именно собственную Республиканскую партию, большая часть функционеров и лидеров которой настроена продолжать работу в рамках существующей системы власти. Их позиции ничуть не ослабели — достаточно взглянуть на состав Конгресса, где демократы ожидаемого успеха не добились».

В то же время, как полагает Кагарлицкий, трамписты действуют фактически как отдельная партия, продолжая свою мобилизацию.

«Они провели, кто бы что ни говорил, довольно успешную манифестацию в столице, продолжают предъявлять доказательства нарушений и фальсификаций, — отметил социолог. — Значительную часть их аргументов суды раз за разом отклоняют, но поток претензий к организации выборов и подсчету голосов не ослабевает. Подозреваю, что многие подобные претензии могли бы предъявляться и раньше, но в силу традиции прежде проигравшие кандидаты предпочитали не раскачивать лодку».

На сей раз, как полагает эксперт, трамписты активно подрывают доверие к системе выборов, массово демонстрируя её провалы, как мнимые, так и реальные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что президент — это государственный служащий, который должен ставить на первое место страну, а не свое эго.