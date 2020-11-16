Калуга, 16 ноября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов и члены организации «Союз женщин России» поздравили с 89-м днем рождения Таисию Соколову.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанке вручили памятную медаль «Дочерям Отчизны»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, долгое время Таисия Константиновна работала учителем начальных классов. Затем, в 1967 году перешла на работу в Калужский райисполком. В 1986 году возглавила Совет женщин — сначала Московского района, а затем ‑ и областной. Под ее руководством женсоветы активно занимались просветительской и патриотической работой, решали проблемы старшего поколения и многодетных семей, поддерживали вдов, женщин-инвалидов, помогали матерям-одиночкам.

Таисия Соколова участвовала в создании калужского регионального отделения Союза женщин России и является почетным членом правления организации. За весомый вклад в развитие женского движения имениннице вручена памятная медаль «Дочерям Отчизны».