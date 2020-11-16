Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Установить искусственную новогоднюю елку и украсить несколько мостов и площадей в Петербурге согласилась только одна компания. Это следует из документов, размещенных на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний салют

В ноябре власти объявили конкурс на оказание услуг «по централизованному оформлению Санкт-Петербурга новогодней искусственной елью высотой 14 метров, гирляндами на деревьях, ограждениях мостов, на фасадах зданий, отдельно стоящими композициями, проекцией, композициями на опорах освещения к праздникам «Новый 2021 год и Рождество Христово».

Единственной отозвавшейся фирмой оказалось ООО «ОМ-Консалтинг», причем оно отреагировало мгновенно.

«В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям <…> 44-ФЗ», — говорится в документации о торгах.

Цену компания скинула только на 50 тыс. из 10,5 млн рублей. Конкурентов у такого предложения не нашлось, так что «Городской центр рекламы и праздничного оформления» решил заключить контракт на новогодние украшения за 10 млн 360 тыс. рублей.

За эти деньги петербуржцы получат искусственную ель высотой 14 метров с гирляндами и игрушками — она окажется у станции метро «Кировский завод» на проспекте Стачек. В контракт также входит один 3,5-метровый светящийся ангел, проектор, «сказочный домик», соответствующий «высоким эстетическим требованиям» и с виртуальным персонажем внутри благодаря технологии дополненной реальности, и еще одна композиция из трех елок.

Какая-то из этих позиций обойдется в 2,2 млн рублей, другие — от 120 до 945 тыс. рублей.

Кроме того, в центре украсят Тройной, 2-й Садовый мосты, Дом журналиста на Невском проспекте, Воскресенскую набережную, набережную Мойки, Конюшенную, Пионерскую площади и Садовую улицу. На эти украшения уйдет около 1 млн рублей.

Повесить украшения и поставить елки подрядчик должен не позднее 19 декабря, а убрать — не позднее 15 марта 2021 года. Видеопроекция будет демонстрироваться с 20 декабря по 14 января.

Большую часть средств по контракту — более 6 млн рублей — город заплатит за «услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки».

Однако, как выяснилось, еще 13 ноября ИП Бурлаков Д. А. пожаловался в петербургское УФАС на то, что его заявку, поданную под номером 3, отклонили, как ему кажется, неправомерно, а сама закупка была размещена с нарушениями. В итоге 16 ноября антимонопольщики приостановили определение поставщика, пока рассматривают жалобу предпринимателя на возможное нарушение 44-ФЗ о контрактной системе.