Москва, 16 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Москве после смерти пяти пациентов частной клиники возбуждено уголовное дело, сообщили 16 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Клиника, где погибли пять пациентов и одной женщине нанесли вред здоровью средней тяжести, расположена на Мичуринском проспекте столицы.

Следователи установили, что у клиники не было лицензии на виды оказываемых медуслуг.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

СК планирует допросить сотрудников и руководство частной клиники.