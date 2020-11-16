* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Астрахань, 16 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Астраханской области суд вынес приговор 18-летнему жителю города Харабали, признанному виновным в ряде преступлений террористической направленности. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ.

За колючей проволокой

Астраханец в 2017—2018 году, будучи несовершеннолетним, склонял своих знакомых ко вступлению в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С сентября 2018 года по январь 2019 года он собирался взорвать административное здание одного из правоохранительных органов. Всё это время он искал соучастников. Инструкцию по изготовлению взрывчатки и взрывного устройство молодой человек нашёл в интернете. В начале января 2019 года он сам вступил в террористическую организацию.

Юношу признали виновным в приготовлении к совершению террористического акта, склонение лица к совершению преступлений, незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывного устройства, незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Его на семь лет отправили в колонию общего режима и штрафовали на семь тысяч рублей.