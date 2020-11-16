Москва, 16 ноября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. России предстоит выяснить характер и последствия изменения условий хозяйствования. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по единому плану достижения национальных целей развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

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"Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия очевидно изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности», — сказал Решетников.

Он отметил, что возможное падение спроса на товары российского экспорта будет возмещаться выходом на новые экспортные рынки.