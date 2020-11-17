Москва, 17 ноября, 2020, 07:47 — ИА Регнум. Государственная помощь российской «нефтянке» — дело нужное, но требующее очень серьезного понимания. Для чего помогать отрасли, казалось бы, способной обеспечить себя всем необходимым, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Нефтегазохимическое производство в стране, обладающей огромными запасами углеводородного сырья, видится делом естественным и простым. К сожалению, с простотой в данном случае все очень запутано, ведь, несмотря на то, что переработка нефтяного и газового сырья способна создавать серьезную добавленную стоимость и даже быть драйвером развития, для оборудования предприятий понадобится многое.

А организовав выпуск этого необходимого в своей стране, можно попутно поднять и машиностроение. В чем же сложность, затрудняющая развитие отечественной нефтехимии?

Читайте статью Галины Смирновой «Нефть и газ — наше всё: нефтегазовому комплексу в России быть».