Киев, 17 ноября, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Если присмотреться к тому, как видит ближайшее украинское будущее премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль, то обнаружится зазор между украинской реальностью и желаниями главы ее правительства. Отчего зазор этот все более напоминает пропасть, рассуждает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Все дело в том, что «слуге народа» Шмыгалю то ли лень, то ли не по чину поинтересоваться реально происходящим на Украине. А может быть, он обо всем прекрасно знает, просто цель свою видит в том, что называли в советские годы «лакировкой действительности»? Ведь украинская реальность превращается усилиями Шмыгаля и его коллег в сладкий сон: еще немного и ВВП страны будет поднят более чем в 2 раза к 2030 году.

Только вот даже самые благожелательные к Украине экономические аналитики не могут представить себе ее роста выше, чем на 6−7%, а не вдвое, что померещилось ее оптимистичному премьеру. Откуда такое расхождение — становится понятнее, если проанализировать состояние Украины строго по предвыборным посулам ее нынешнего президента Владимира Зеленского. Читайте статью Марьяна Сидорива «Украинская повседневность обрастает «новыми сказками»».