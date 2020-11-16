Калуга, 16 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. В Калужской области реализуется 53 региональных проекта в рамках 11 национальных. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в 2020 году составил 23 млрд 812 млн рублей. Из них за счёт федерального бюджета — 12 млрд 695 млн рублей, за счёт областного — 9 млрд 361 млн рублей, а за счёт бюджета органов местного самоуправления и других источников — 1 млрд 755 млн рублей. Об этом 16 ноября шла речь на заседании правительства области, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Заседании правительства Калужской области в режиме видеоконференцсвязи

По словам участников встречи, в регионе за 10 месяцев 2020 года по реализации национальных проектов были достигнуты существенные результаты, которые положительно повлияли на качество жизни населения. Средний уровень реализации составил более 81%. Так, благодаря проекту «Образование» была открыта школа на одну тысячу мест в городе Балабанове, начал работать Центр цифрового образования детей «IT-Куб». Национальный проект «Культура» позволил обеспечить работу восьми передвижным многофункциональным культурным центрам — автоклубам для обслуживания сельского населения. В его рамках также был открыт виртуальный концертный зал в Мосальске. В этом году было завершено благоустройство 250 территорий, переселено из аварийного жилья 546 человек благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Первые полеты санитарной авиации стартовали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По национальному проекту «БКАД» отремонтировали 185 км региональных автомобильных дорог. В целом на объектах ремонта работы по устройству верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия выполнены в объеме — 97% от запланированного. Полностью завершится ремонт дорог уже в этом ноябре.

Однако из 53 региональных проектов высокий уровень реализации показывают только 26. На среднем уровне 16 проектов. У 11 проектов вообще низкие результаты, среди них: «Современная школа», «Новые возможности каждому», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов» и другие. В список отстающих также попал проект «Оказание первичной медико-санитарной помощи», причиной стала смена подрядчика по установке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Впрочем, уже заключены новые контракты по их строительству. В этой связи губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что особое внимание следует уделить проектам, касающимся сферы здравоохранения.