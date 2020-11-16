Москва, 16 ноября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Девальвация рубля не сильно влияет на рост цен внутри РФ, так как в стране очень слабый спрос и компании просто не могут повышать стоимость реализуемых ими товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз Центрального банка России, согласно которому инфляция в РФ по итогам 2020 года составит 3,9−4,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Самый интересный вопрос тут — это почему при таком резком обвале рубля и новых рекордах курса доллара инфляция относительно невысокая? Мы видим, что наблюдается странная картина: девальвация рубля не сильно влияет на цены. Хочется на первый взгляд искать какой-то оптимизм и предположить, что импортозамещение отвязало нашу экономику от доллара и теперь российские производства не зависят от импорта комплектующих, станков и оборудования и курс доллара нам нипочем, — пояснил Комолов. — Но это не так».

По его словам, если изучить данные Росстата, то станет понятно, что какие-то подвижки есть, но они совершенно незначительны и роль импорта в российской экономике практически не снизилась.

«Однако наблюдается следующее явление: по идее цены, конечно, должны расти вместе с ростом курса доллара, однако этого не происходит, так как в РФ очень слаб платежеспособный спрос, — сказал Комолов. — И он выступает фактором, тормозящим рост цен. Цены не растут в связи с низким спросом, и компании не могут повышать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с прогнозом ЦБ РФ не согласился экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.