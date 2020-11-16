Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Снегопад, накрывший Ростовскую область 16 ноября, не повлиял на движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Static.mvd.ru На заснеженной трассе

«Движение осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о снежных заносах в Ростовской области сообщили в социальных сетях автомобилисты. Первый снег запечатлели жители северных районов.