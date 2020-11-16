Киев, 16 ноября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Электронная система «Дій вдома» (действуй дома — ред.) в части наблюдения за зараженными коронавирусом гражданами Украины не работает как следует, заявил сегодня, 16 ноября, мэр Киева Виталий Кличко.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

«У нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места… Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разрыва цепи передачи вируса», — сказал мэр.

Соответственно, он инициировал перед правительством усиление контроля за изоляцией больных COVID-19 и контактных лиц, хотя пока не совсем понятно, по какой схеме.

Высказываясь относительно карантина выходного дня Кличко отметил, что «это не идеальный вариант, к которому есть много вопросов». Вместе с тем он признал, что альтернативой может быть только полный локдаун.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киева, в отличие от ряда регионов страны, сразу же заявили, что подчинятся решению правительства о карантине выходного дня. Вместе с тем, в полиции заявили, что в столице Украины 14−15 ноября было «достаточно много нарушителей» режима.