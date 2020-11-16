Москва, 16 ноября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. По итогам 2020 года инфляция в России никак не может составлять 3−4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал прогноз Банка России, согласно которому инфляция в РФ по итогам года составит 3,9−4,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Понятное дело, что Центральный банк РФ может прогнозировать инфляцию в 4%, в 4,5% и даже в 3% или в 2%. Более того, Банку России вообще ничто не помешает сказать, что в стране вообще нет никакой инфляции, а цены на самом деле снижаются. Никто не доверяет официозу. И многочисленные социологические опросы показывают, что на самом деле никаких 3−4% инфляции в России нет, — сказал Жуковский. — И реальные темпы роста цен на товары и услуги первой необходимости примерно в 2,5−3 раза выше, чем по данным Росстата».

При этом Жуковский призвал не забывать, что сам ЦБ РФ ежемесячно публикует обзоры и отчеты о так называемой наблюдаемой инфляции.

«И по последним оценкам, которые были в сентябре-октябре, наблюдаемая инфляция достигает от 9% до 12%. Сами жители РФ живут не отчетами Росстата и не заявлениями чиновников и, приходя в магазины видят, что реальная инфляция намного выше той, о которой говорят официально, — пояснил Жуковский. — Если с начала года рубль к доллару упал как минимум с 62 до 80 рублей за доллар, инфляция не может составлять 3−4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к прогнозам Банка России критически отнесся экономист Михаил Хазин.