Вашингтон, 17 ноября, 2020, 02:32 — ИА Регнум. Католические иерархи США уже поздравили кандидата от Демократической партии США с победой на президентских выборах. Какие точки соприкосновения существуют между программой Джо Байдена и католицизмом, как его современные задачи понимают в Ватикане, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Хотя Байден и отпугивает многих своей отчасти радикальной повесткой, например, в отношении абортов, для католиков главным в его программе может оказаться его заявка на достижение социальной справедливости. Ведь именно этот аспект деятельности выдвигается в качестве существенно важного самим папой Римским Франциском.

Возможно, что именно поэтому католические епископы поздравили Байдена, не дожидаясь даты голосования выборщиков — 14 декабря. Кроме того, администрация Трампа позволила себе довольно резкие замечания в адрес Ватикана по поводу налаживания тем отношений с Китаем, а Байден и в этом смысле может оказаться гораздо удобнее для католиков. Читайте статью Станислава Стремидловского «Католические епископы США уже поздравляют Байдена с победой».