Ереван, 16 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен внести изменения в состав правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Да, конечно, в составе правительства будут изменения. У нас есть такие планы», — сказал он на встрече с правящей парламентской фракцией «Мой шаг».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боёв в Нагорном Карабахе. Только сдачей нескольких районов можно было предотвратить войну, но Армения решила бороться, добавил он.

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