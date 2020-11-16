S&P оценило устойчивость экономики РФ перед санкциями США
Москва, 16 ноября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Российская экономика сможет справиться с возможными новыми санкциями, которые могут последовать со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение высказали аналитики международного рейтингового агентства S&P.
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При этом в документе, на который ссылается ТАСС, отмечается, что нарастание геополитической напряженности в отношениях между Россией и США является риском для российской экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уже давно живёт в формате санкций и хорошо с ними справляется. Он подчеркнул, что санкции, которые были введены в отношении РФ, сделали рывок в импортозамещении. Он уточнил, что примерный объём потерь составил 50 млрд долларов, при этом Россия уже нарастила более этой суммы импортозамещением.