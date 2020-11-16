Киев, 16 ноября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает «правильным шагом» правительства введение карантина выходного дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил 16 ноября на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, которая подсчитала, что именно в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения.

«Уменьшение контактов между людьми — это спасение жизней. В то же время надо возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям», — подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. В частности, кабмин восстанавливает поддержку для малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса и признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня и.о. главы Верховной рады, представитель «Батькивщины» Елена Кондратюкназвала «большой глупостью» введенный в стране решением правительства «карантин выходного дня». Также она иниицировала вызов премьера Шмыгаля в Раду для отчета по борьбе правительства с коронавирусом.

Кроме того, в стране обострилась внутриполитическая ситуация, поскольку ряд регионов отказались подчиняться распоряжению правительства о карантине выходного дня.