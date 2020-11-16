Угроза коронавируса: в Грузии ужесточат ограничительные меры
Тбилиси, 16 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В рамках мер про профилактике пандемии коронавируса в Грузии ужесточат ряд ограничений. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 16 ноября рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
«В стране введены определенные ограничения, которые будут ужесточены. Об этом сегодня тоже говорили на координационном совете. Сегодня вечером, завтра пройдут дополнительные консультации. В стране будет ужесточен ряд ограничений, заранее не могу сказать какие», — заявил Гамкрелидзе.
Он подчеркнул, что «локдаун» вводить не планируется. Также врач отметил важность не только введения ограничений, но и контроля за их исполнением.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 ноября в Грузии выявили 82 835 носителей коронавируса, из них 3157 — за последние сутки. В стране действует комендантский час и масочный режим.