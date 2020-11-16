Воробьёв заявил, что не желает вводить в Подмосковье жесткие ограничения
Красногорск, 16 ноября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Ключевая задача органов власти Подмосковья состоит в том, чтобы избежать необходимости вводить жёсткие ограничительные мер. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся на официальном сайте регионального правительства.
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По его словам, отсутствие жёстких ограничений позволит избежать серьёзных потерь региональной экономике. Это, в свою очередь, скажется на уровне доходов населения.
«Вы видите, что некоторые регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача — избежать этого сценария, чтобы предприятия экономики работали», — заявил Воробьев.