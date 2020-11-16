Вашингтон, 16 ноября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Эффективность вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Moderna, составила 94,5%, 16 ноября передает телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

После заявления об эффективности вакцины акции компании на бирже выросли на 11%. Отмечается, что вакцина создана совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний.

В компании уточнили, что по итогам третьей фазы испытания, среди 100 добровольцев, получивших две прививки, выявлены пять случаев заражения. В группе с плацебо этот показатель составил 90.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 92%.

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