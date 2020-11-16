Москва, 16 ноября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Такое заявление сегодня, 16 ноября, в ходе брифинга сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал Конашенков, добавив, что мониторинг обстановки ведётся круглосуточно.

Он также добавил, что в районах проведения миротворческой миссии завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил. Всего их было организовано 18 — девять в южной зоне ответственности и ещё девяти — в северной.

«В Лачинском коридоре действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений», — уточнил генерал-майор.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно договорённостям, достигнутым 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном, в Нагорном Карабахе в рамках миротворческой миссии будут размещены 1960 военнослужащих. Командный пункт будет развёрнут в городе Степанакерте.

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Сегодня, 16 ноября, очередные 20 самолётов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с миротворцами и техникой на борту прибыли в аэропорт столицы Армении города Еревана.