Красногорск, 16 ноября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Подмосковье выросла рождаемость в период первых девяти месяцев 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

Так, по данным Росстата, с января по сентябрь 2020 года в регионе родилось почти на 6,4 тысячи детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном выражении прирост составил 10,5%.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по темпам рождаемости.