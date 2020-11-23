В России устанавливаются новые «рекорды» по заражению коронавирусом. Власти в регионах вводят очередные ограничения и отказываются от празднования Нового года. 16 ноября из-за ситуации с COVID-19 Бурятия объявила карантин на две недели. Вместе с тем Роспотребнадзор ввёл новые правила: выздоровевших после COVID-19 выписывают после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а контактировавших с больным COVID-19 после 14-дневного карантина в изоляции освобождают от обязательного теста на коронавирус при отсутствии клинических симптомов. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15:33 16.11.2020 Введение тотального карантина в Бурятии необходимо для того, чтобы «максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования». Такую главную цель объявленного в регионе локдауна назвал глава Бурятии Алексей Цыденов, подчеркнув, что принятые меры являются вынужденными. Читайте также: Бурятия перешла на тотальный карантин из-за COVID-19

15:33 16.11.2020 В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось еще на 90 человек. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии превысила 11 тыс. человек, сообщили 16 ноября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии число пациентов с COVID-19 превысило 11 тыс. человек

15:34 16.11.2020 В России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 22 778, свидетельствуют данные оперативного штаба. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 1 948 603. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 33 489 человек, выздоровели — 1 453 849. Читайте также: Коронавирус в России: новый суточный «рекорд», Бурятия ввела локдаун

15:35 16.11.2020 Новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения коронавирусной инфекции утвердила главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован 16 ноября на официальном портале правовой информации. Читайте также: В России изменили правила для контактировавших с больными COVID-19

15:36 16.11.2020 Для того, чтобы не допустить принятия в регионах России более жёстких мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, требуется контроль за соблюдением уже действующий ограничений. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Попова назвала способ избежать усиления ограничений из-за COVID-19

15:36 16.11.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

15:37 16.11.2020 В минздраве Пензенской области создали специальный электронный адрес для поступающих вопросов от жителей региона в период пандемии, связанных с амбулаторной медпомощью, вызовами врача на дом, назначениями лечения. Обращения жителей рассматриваются в течение суток, сообщает пресс-служба облминздрава. Читайте также: За две недели в минздрав Пензенской области поступило около 400 обращений

15:38 16.11.2020 Петербургскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы оштрафовали на 100 тысяч рублей за переполненные палаты и пациентов в коридорах и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 16 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Читайте также: Больницу Санкт-Петербурга оштрафовали за пациентов в коридорах

15:39 16.11.2020 В Астраханской области 16 ноября подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения. Читайте также: В Астраханской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом

15:40 16.11.2020 В пяти городах Пермского края, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, льготникам выдадут продуктовые наборы. По поручению губернатора Дмитрия Махонина в регионе возобновят весеннюю практику, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: В Прикамье школьникам выдадут продуктовые наборы

15:40 16.11.2020 К 1 декабря число инфекционных коек для пациентов Подмосковья планируется довести до 19 тысяч. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на официальном сайте правительства региона. Читайте также: К декабрю в Подмосковье число инфекционных коек увеличат до 19 тысяч

15:41 16.11.2020 Ключевая задача органов власти Подмосковья состоит в том, чтобы избежать необходимости вводить жёсткие ограничительные мер. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся на официальном сайте регионального правительства. По его словам, отсутствие жёстких ограничений позволит избежать серьёзных потерь региональной экономике. Это, в свою очередь, скажется на уровне доходов населения. Об этом: Воробьёв заявил, что не желает вводить в Подмосковье жесткие ограничения

15:42 16.11.2020 В Курганской области ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется несмотря на кадровый дефицит. Такое заявление сделал 16 ноября региональный департамент здравоохранения. Подробности в материале: Депздрав Зауралья заявил о кадровом дефиците в борьбе с COVID-19

15:45 16.11.2020 В Ульяновске во время школьных каникул отменяется бесплатный проезд в электротранспорте. Читайте подробнее: Ульяновским школьникам на время каникул отменили бесплатный проезд

15:47 16.11.2020 Нагрузка на систему здравоохранения, а также патологоанатомическое звено увеличилось в Ивановской области, ситуация оценивается как напряжённая. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Читайте подробнее: В Ивановской области морги не справляются с число умерших

15:53 16.11.2020 При дистанционном обучении объем программы обучении студентов подмосковных колледжей и вузов не должен уступать очному. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «С понедельника еще одна ограничительная мера — наши колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Хотя понятно, что качество дистанционного обучения уступает очному», — заявил Воробьев. Об этом: Воробьёв поручил сохранить в Подмосковье объёмы очного обучения в вузах

16:09 16.11.2020 Коронавирус. Ставропольский край. covid19. pobeda26.ru

16:12 16.11.2020 России предстоит выяснить характер и последствия изменения условий хозяйствования. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по единому плану достижения национальных целей развития. «Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия очевидно изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности», — сказал Решетников. Читайте подробнее: Министр заявил о начале адаптации экономики РФ к новой реальности

16:38 16.11.2020 Курганцы, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, с 17 ноября будут проходить реабилитацию в санатории «Лесники». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: Переболевших COVID-19 в тяжёлой форме курганцев реабилитируют в санатории

16:50 16.11.2020 В Тюменской области действующими остаются четыре очага коронавирусной инфекции. К ним добавились ещё два новых, сообщает 16 ноября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Свежие очаги — в областной клинической психиатрической больнице и ООО «Фармсинтез-Тюмень». Прежние очаги — ОАО «Тюменская домостроительная компания», АО «Промстрой», Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Ялуторовский психоневрологический интернат.

16:58 16.11.2020 Пациент в палате. Александр Куликов © ИА REGNUM

17:21 16.11.2020 Для школьных педагогов Свердловской области закупили свыше 105 тыс. защитных лицевых кранов, сообщили в министерстве образования и науки Свердловской области местным СМИ. Экраны закупили как для школ, так и для интернатов, колледжей и техникумов. Такая закупка была совершена «исходя из потребности образовательных учреждений». К журналистам издания обратились учителя Режевского района, заявив, что их обязали ходить в масках и защитных экранах. «С сегодняшнего дня работаем только в таком виде», — сказала преподавательница. Подробности в материале: На Среднем Урале закупили более 105 тыс. лицевых экранов для учителей

17:39 16.11.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает 16 ноября федеральный штаб. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 138 случаев заражения SARS-CoV-2

17:43 16.11.2020 Российская компания «Аэрофлот» с 20 ноября возобновляет авиарейсы во французскую Ниццу, приостановленные в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Читайте также: «Аэрофлот» возобновляет авиарейсы в Ниццу

17:58 16.11.2020 В Челябинске за неделю с 9 по 15 ноября было проверено соблюдение ковид-рекомендаций на 529 организациях. Об этом заявил на совещании в мэрии замглаы города Олег Извеков. В суды передали материалы на приостановление деятельности семи предприятий. Всего же на рассмотрении находятся аналогичные материалы в отношении 30 фирм. Подробности в материале: Десятки предприятий Челябинска могут закрыть из-за ковид-нарушений

18:09 16.11.2020 Решением координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Нижегородской области игры ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и МФК «Торпедо» в регионе могут проводиться в присутствии зрителей — владельцев сезонных абонементов. При этом снижена максимальная заполняемость КРК «Нагорный» с 30 до 20%.

18:11 16.11.2020 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 16 ноября обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничества по российской вакцине от COVID-19

18:35 16.11.2020 Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» [sputnikvaccine.com]

18:42 16.11.2020 В настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 9770 пациентов с подтвержденным ковидом, подозрением на него и пневмониями. Из них 649 человек помещены в реанимацию, 306 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили 16 ноября в Смольном, где прошло совещание по повышению эффективности оказания медпомощи больным с коронавирусом. Об этом: Почти 10 тысяч петербуржцев лежат в больницах с ковидом и пневмониями

18:44 16.11.2020 Студенты Тюменского государственного медицинского университета просят перевести их на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Соответствующую петицию они адресовали в ректорат вуза, Министерство здравоохранения России, правительство Тюменской области и Роспотребнадзор. Читайте подробнее: Тюменские студенты просят Минздрав перевести их на дистант

18:51 16.11.2020 В общественном транспорте Челябинске обнаружены новые случаи нарушения коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю было проведено 189 проверок, заявил на совещании в горадминистрации вице-мэр Максим Куляшов. В трёх из 24 единиц транспорта проверяющие выявили нарушения дезинфекции. Также к административной ответственности были привлечены пятеро водителей, представляющих три транспортные организации. А одному из перевозчиков направили предписание о необходимости соблюдать санитарные нормы. Об этом: В общественном транспорте Челябинска нашли новые ковид-нарушения

18:59 16.11.2020 В первые две недели ноября коронавирус ежедневно выявлялся в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замруководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев. Об этом: В Москве за сутки выявляется около 180 работников образования с COVID-19

18:59 16.11.2020 В муниципалитеты Ростовской области начались поставки препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В муниципалитеты Ростовской области поступили лекарства против COVID-19