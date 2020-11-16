Штаб Трампа не отказался от борьбы за 680 тыс. голосов в Пенсильвании
Вашингтон, 16 ноября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. История с подсчётом голосов на выборах президента США в американском штате Пенсильвания ещё не закончена. Как заявил пресс-секретарь избирательной кампании действующего глава Белого дома Дональда Трампа Тим Мертау, избирательный штаб кандидата от Республиканской партии продолжает борьбу более чем за 680 тыс. голосов.
Читайте также: Штаб Трампа отказался от ряда требований по выборам в суде Пенсильвании
Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказался от главной части своих требований в рамках судебного расследования подсчёта голосов штата Пенсильвания. Так, в иске отсутствуют обвинения сотрудников избиркома в нарушении конституционных прав Трампа в ходе подсчёта голосов, в частности, путем недопуска республиканских наблюдателей на участки.
Теперь сторонники американского лидера обвиняют избирательную комиссию в том, что республиканцы изначально оказались в менее выгодных условиях, нежели демократы.
Глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать свой проигрыш на выборах президента США до тех пор, пока не будут известны результаты пересчёта голосов в штате Джорджия. Итоги проверки в регионе должны быть известны до 20 ноября.