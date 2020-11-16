Вашингтон, 16 ноября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. История с подсчётом голосов на выборах президента США в американском штате Пенсильвания ещё не закончена. Как заявил пресс-секретарь избирательной кампании действующего глава Белого дома Дональда Трампа Тим Мертау, избирательный штаб кандидата от Республиканской партии продолжает борьбу более чем за 680 тыс. голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В нашем иске в Пенсильвании всё еще стоит вопрос о 682 479 почтовых и открепительных бюллетенях, которые были подсчитаны тайно», — написал в Twitter Мертау.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказался от главной части своих требований в рамках судебного расследования подсчёта голосов штата Пенсильвания. Так, в иске отсутствуют обвинения сотрудников избиркома в нарушении конституционных прав Трампа в ходе подсчёта голосов, в частности, путем недопуска республиканских наблюдателей на участки.

Теперь сторонники американского лидера обвиняют избирательную комиссию в том, что республиканцы изначально оказались в менее выгодных условиях, нежели демократы.

Глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать свой проигрыш на выборах президента США до тех пор, пока не будут известны результаты пересчёта голосов в штате Джорджия. Итоги проверки в регионе должны быть известны до 20 ноября.