Астрахань, 16 ноября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 16 ноября подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано 11 тыс. 797 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1026 человек.

Выздоровели 8372 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 212 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.