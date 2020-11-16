Красногорск, 16 ноября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. К 1 декабря число инфекционных коек для пациентов Подмосковья планируется довести до 19 тысяч. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на официальном сайте правительства региона.

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"Система здравоохранения у нас напряженно работает. Мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек, запустим их до 1 декабря», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в регионе количество коек не должно превышать этот порог. При этом часть из них останется в резерве. На данный же момент в регионе в зависимости от географии от 20 до 25% свободных коек.