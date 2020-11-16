Ставрополь, 16 ноября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе число случаев летального исхода от COVID-19 возросло на 33. Наибольшее число скончавшихся зафиксировано на Ставрополье и в Дагестане — по 10 человек, такие данные привел 16 ноября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Случаи смерти пациентов за последние три дня произошли во всех субъектах СКФО, за исключением Карачаево-Черкесии. В Кабардино-Балкарии скончались от осложнений, вызванных инфекцией, восемь пациентов, в Ингушетии — трое, в Северной Осетии и в Чечне — по одному.

За минувшие сутки в округе были подтверждены положительные тесты у 688 жителей. Выздоровели за этот же день — 689 человек. Больше всего заразившихся выявлено на Ставрополье — 213 человек. Наибольшее число выздоровевших также отмечено в этом субъекте — 298 пациентов.