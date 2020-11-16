Ярославль, 16 ноября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В Ярославле новогодние представления для детей в муниципальных учреждениях пройдут без традиционных хороводов у ёлки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Новогодняя ёлка в Ярославле

«На сегодняшний день учреждения культуры работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, им разрешена только концертная деятельность, с загрузкой зала 50%. Поэтому в новогоднюю компанию планируется проведение новогодних спектаклей без игровых программ у ёлки», — рассказали в мэрии города.

Что касается уличных программ в новогоднюю ночь, то городские власти не планируют никаких массовых мероприятий на Советской площади. Главную ёлку в последние годы организовывал департамент культуры Ярославской области, в этом году от правительство области от него отказалось.

Мэрия традиционно устраивала гуляния в районах города. Пока что они и не отменены, и не разрешены. Власти ждут реакции Роспотребнадзора, куда отправлено письмо о согласовании этих мероприятий. То же самое касается акций «Волшебный троллейбус» и «Волшебный трамвай». Они также ждут согласования Роспотребнадзора.