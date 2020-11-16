Саратов, 16 ноября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Саратовской области в период с 16 по 20 ноября местами ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Саратовской области.

ASSY Холод

До пятницы, 20 ноября, по региону сохранится небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет около −10…−12 градусов, днем — не выше — 2 градусов. К выходным немного потеплеет, ночью до — 7 градусов, днем 0…-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии ближайшие двое суток, с 17−18 ноября, ожидается переменная облачность с минимальной температурой воздуха ночью ниже 20 градусов.

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