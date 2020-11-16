Рим, 16 ноября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. На острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии произошел взрыв одного из кратеров действующего вулкана, пишет 16 ноября итальянская газета Il Mattino.

(сс) Steven W. Dengler Вулканический выброс на острове Стромболи

После взрыва произошел мощный выброс пепла, который осел в ближайших населенных пунктах. Взрыв зарегистрирован 16 ноября в 10:17 (12:17 мск). Жители села сообщают о столбе пепла высотой более 100 метров.

Отметим, выбросы пепла на Стромболи не считаются необычным явлением. В частности, 10 ноября зафиксирован сильный взрыв. Вместе с тем, вулкан проявляет активность один раз в несколько месяцев, тогда как сегодня произошел второй мощный взрыв за неделю.

Эксперты пока затрудняются судить об увеличении активности вулкана по двум выбросам.