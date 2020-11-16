Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Деятельность частных реабилитационных организаций в России должна быть поставлена под строгий контроль. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Заточение

«Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять», — заявил Путин.