Ново-Огарево, Московская область, 16 ноября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В России не проработана ответственность государственных структур за социальную реабилитацию наркозависимых. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых. Сформировать единые требования в этой сфере по всей стране — кстати говоря, и в регионах это не определено до сих пор», — заявил Путин.

По его словам, дискуссия на эту тему продолжается до сих пор, и по факту ответственность часто перекладывают с одних ведомств на другие.

«Всё это неоправданно затянулось», — указал президент.