Киев, 16 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. И. о. главы Верховной рады Елена Кондратюк, представляющая оппозиционную фракцию «Батькивщина», назвала «большой глупостью» введенный в стране решением правительства «карантин выходного дня».

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

Об этом она сообщила на брифинге 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кондратюк подчеркнула, что высказывает свое личное впечатление от этого вопроса. Я думаю, что это большая глупость.

«Если честно, этот подход ничего не решает абсолютно — ни с точки зрения решения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации. И если такие действия реализует правительство, оно должно посоветоваться с парламентом страны, с учеными, общественностью, медиками», — заявила и. о. спикера Рады.

По инициативе Кондратюк на завтра, 17 ноября, в Верховную раду пригласят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и все правительство, чтобы они отчитались о плане выхода страны из карантина.

Также она заявила, что парламент рассмотрит возможность отмены «карантина выходного дня» — соответствующее постановление уже официально зарегистрировано в Раде.

ИА REGNUM напоминает, что соратница Юлии Тимошенко временно возглавила Раду после того, как спикер парламента Украины Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанишин заразились коронавирусом. По регламенту, еще одним заместителем главы Рады является представитель оппозиции, однако в обычных обстоятельствах это формальное назначение, не позволяющее влиять на работу.