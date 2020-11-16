Пенза, 16 ноября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Жители Пензенской области смогут дозвониться на организованную всероссийскую тематическую горячую линию по услугам такси и каршеринга. Граждан проконсультируют по данным вопросам в период с 16 по 26 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По телефону единого консультационного центра надзорного ведомства (8−800−555−49−43) ответят на вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегатов такси, правами пассажиров и обязанностями исполнителей услуг, а также каршерингу.

Кроме этого, за консультативной помощью можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Пензенской области 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Ранее ИА REGNUM сообщало, пензенцев с 26 октября по 9 ноября специалисты управления Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра информировали о правильности выбора плодоовощной продукции; требований к качеству и безопасности, а также срокам годности, маркировки продукции. Кроме этого, жителей консультировали, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

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