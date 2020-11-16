Оренбург, 16 ноября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области за неделю (9−15 ноября) количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей выросло с 969,8 до 1036,7, сообщает Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК Показатели выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения в ПФО

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Напомним, с конца марта в регионе зафиксировано 20 565 носителей SARS-CoV-2. Отправились от болезни 17 817 человек, скончались 159.

В Приволжском федеральном округе в ТОП-3 регионов с самыми высокими показателями по-прежнему входят Ульяновская область (1 938,6 случаев на 100 тыс. жителей), в Нижегородская область (1 487,4 случаев на 100 тыс. населения) и Пензенская область (1 341,2 случаев заражения на 100 тыс. населения).

Самый низкий показатель демонстрирует Татария — 239,2 случая на 100 тыс. населения.

В ПФО на 100 тыс. жителей приходится уже 829,9 носителя коронавируса.