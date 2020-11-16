Москва, 16 ноября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку, сохраняющую невозможность отказа от оказания медицинской помощи по ОМС, сообщил член комитета, автор поправки Алексей Куринный (КПРФ).

Pxhere.com Медицина

«В закон об обязательном медицинском страховании в РФ» вернётся указание на невозможность отказа в оказании медицинской помощи застрахованным лицам. Поправка внесена и поддержана на заседании нашего комитета», — сообщил Куринный в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях. В то же время инициатива содержит норму, исключающую из законодательства положение о том, что нельзя отказать больному в лечении через ОМС. На это обратил внимание и комитет Госдумы по охране здоровья в своем заключении на законопроект.