Комитет Госдумы возвращает запрет на отказ пациентам на лечение по ОМС
Москва, 16 ноября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправку, сохраняющую невозможность отказа от оказания медицинской помощи по ОМС, сообщил член комитета, автор поправки Алексей Куринный (КПРФ).
«В закон об обязательном медицинском страховании в РФ» вернётся указание на невозможность отказа в оказании медицинской помощи застрахованным лицам. Поправка внесена и поддержана на заседании нашего комитета», — сообщил Куринный в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях. В то же время инициатива содержит норму, исключающую из законодательства положение о том, что нельзя отказать больному в лечении через ОМС. На это обратил внимание и комитет Госдумы по охране здоровья в своем заключении на законопроект.