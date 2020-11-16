Ярославль, 16 ноября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы вновь призвали исполнительную власть региона перевести школьников на дистанционное обучение. Это произошло на заседании комитета по образованию регионального заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Школьный класс

Депутат от КПРФ Александр Воробьев попросил директора департамента образования Ирину Лободу прокомментировать смерти работников образования. Но Лобода не стала связывать смерть учительницы с ее работой.

«К сожалению, тут независимо даже от профессии потери в каждой сфере есть, и каждый об этих ситуациях тоже знает. Да, у нас такое тоже есть, и совсем недавно случаи субботний, София Айзиковна, учитель физики школы №37», — ответила Ирина Лобода.

Тревогу коммунистов поддержали и единороссы. Председатель комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков заявил, что очные занятия в школах приведут к новому всплеску заболеваний.

«Есть угроза того, что койки будут переполнены, если мы сейчас снова войдем в период обучения и объединим детей в одном месте и в одно время, дети — распространители заболевания, и мне кажется, на удаленную систему сейчас самое время перейти. Если мы сейчас это не сделаем, то через две недели получим 200, 250, 300 случаев в сутки, количество коек приблизится к критическому, к трем тысячам коек сможем легко подойти», — сказал депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков.

На это глава департамента образования сообщила, что Роспотребнадзор пока не видит оснований для перехода на дистант. Кроме того, против удалённого образования большинство родителей.

«Родителям, которые хотят обучать ребенка дома, мы говорим — законодатель такие возможности предусмотрел, у нас есть такая форма обучение, как домашнее образование, у нас есть возможность сочетать очную форму домашнего образования, есть индивидуальный график и план, поэтому с каждым родителем, когда возникает такой вопрос, мы решаем его индивидуально. Сейчас мы должны друг другу честно сказать, что большинство обращений родителей на горячую линию связано с тем, что они не хотели бы, чтобы школы перешли на дистант, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Между тем заместитель губернатора Илья Баланин сказал депутатам, что вопрос перехода на дистанционное обучение не снят. Региональный оперативный штаб вернётся к нему на этой неделе.