Москва, 16 ноября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Доля привитого от гриппа населения России приближается к 40%. Завершение вакцинации ожидается до конца ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы четко в соответствии с графиком», — отметил Мурашко.

В северных регионах вакцину получили несколько раньше из-за погодных условий. Южные регионы получают вакцину позже, в ноябре. Это позволяет продлить защиту до весны.

Мурашко рассказал также об увеличении количества пациентов пневмониями по сравнению с прошлым годом. В период пандемии коронавируса стоит сделать прививку от пневмококка, добавил он.

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